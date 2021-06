Motorista atinge poste em Apucarana; casal fica ferido

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (23), em Apucarana. O motorista de um Astra perdeu o controle da direção a atingiu um poste.

A colisão aconteceu na Avenida Minas Gerais, esquina com a Avenida São João, por volta das 20h50.

Socorristas do Samu e dos Bombeiros foram chamados. Quando as equipes chegaram o motorista estava desacordado e retomou consciência no interior da ambulância. Ele foi levado para o Hospital da Providência.

No carro também estava uma passageira, que foi socorrida e levada para receber atendimento médico. Veja:

tnonline