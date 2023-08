Motorista atinge moto com mulher grávida e foge sem prestar socorro

Uma colisão traseira entre uma Fiat Fiorino e uma motocicleta foi registrada no final da manhã desta quinta-feira (29). O acidente aconteceu na Avenida América com o cruzamento da Avenida Central do Paraná, em Apucarana. A moto trafegava sentido bairro centro. O motorista da Fiorinho fugiu sem prestar socorro a motociclista.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi chamado para atender a vítima que não sofreu ferimentos aparentes, porém a mulher está grávida e a equipe encaminhou a gestante para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para uma avaliação.

Outro acidente

Motociclista morre após grave acidente em São Pedro do Ivaí

Um grave acidente de trânsito entre duas motocicletas resultou na morte de um homem na manhã desta quinta-feira (24), no Conjunto Santa Rita, na cidade de São Pedro do Ivaí, no Norte do Paraná.

De acordo com informações do Blog do berimbau, a vítima foi identificada como Matheus Bento Teixeira. O outro motociclista envolvido no acidente sofreu ferimentos graves. As causas da colisão ainda não foram informadas.

A equipe médica do Hospital Santa Casa prestou os primeiros socorros. Devido à gravidade da situação, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um helicóptero do aeromédico foram acionados.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) também foram chamadas para auxiliar no caso e investigar as causas do acidente. O corpo de Matheus Bento foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

