Motorista armado é preso após dar 'trabalho' à PM Apucarana

Um homem, de 37 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (2), por porte ilegal de arma e desobediência no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. A Polícia Militar estava em patrulhamento, quando o condutor de um GM Classic preto observou a viatura e empreendeu fuga.



De acordo com o boletim, a equipe deu voz de abordagem através de sinais luminosos e sonoros, mas ele desobedeceu a ordem, iniciando uma acompanhamento tático a partir do Jardim Alvorada.

A perseguição, ainda conforme a PM, passou por locais como Jardim Ponta Grossa, Jardim América, Jardim Apucarana, Centro, Vila Formosa, Vila Brasil, Vila Martins, Jardim Menegazzo, Jardim Espanha e somente parou, pois o motorista perdeu o controle do veículo quando cruzou a linha férrea em alta velocidade no Núcleo Habitacional João Paulo.

A PM conta que o carro rodou e colidiu de marcha à ré em uma árvore e mesmo assim, ele continuou a fuga a pé. No entanto, algumas quadras depois foi alcançado pela equipe e retirou uma arma de fogo da cintura e jogou na calçada, sendo um revólver calibre 38 especial, da marca Rossi, com capacidade de cinco tiros, este municiado com cinco cartuchos intactos.

Novamente a PM deu voz de abordagem e o homem não acatou e reagiu contra a equipe com chutes e socos, sendo necessário o emprego de força física e spray de pimenta para coibir a ação do autor. Depois de contido com algemas, conforme a PM, foi localizada no bolso da calça uma munição calibre 38mm. O homem foi preso e encaminhado para a 17ª SDP.

