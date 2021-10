Da Redação

Motorista alcoolizado causa prejuízos no Jd. Aeroporto

Um homem foi preso na manhã deste sábado (16) após causar alguns prejuízos na região do Jardim Aeroporto, em Apucarana. Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), ele estaria dirigindo alcoolizado.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito envolvendo um veículo Golf. Segundo testemunhas, o motorista bateu em um muro de uma casa na rua General Osório, saindo em seguida, depois de ameaçar os donos da residência. Logo após, se envolveu em outro acidente na Avenida Aviação, depois de dar marcha ré e atingir a traseira de um veículo Gol que estava estacionado. Este carro, acabou colidindo na traseira de um ônibus que também estava estacionado na via, causando danos nos dois veículos.

No local, a equipe policial realizou o teste de alcoolemia no motorista do Golf e o resultado foi de 0,88 mg/l. Ele recebeu voz de prisão por conduzir veículo automotor estando embriagado.