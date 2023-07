Motorista alcoolizado causa acidente, agride PMs e tem faca apreendida

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite desta sexta-feira (14) em Apucarana após provocar um acidente embriagado, agredir policiais e ainda portar uma faca e munição. O caso foi registrado na Rua Ucrânia, em frente ao Cemitério Cristo Rei.

A PM foi acionada para atender um acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete. Enquanto a equipe aguardava a chegada dos socorristas para atender a vítima, o condutor do veículo tentou dar ré e fugir do local, mesmo com a moto presa na parte debaixo da caminhonete.

Os policiais deram ordem de parada, que foi desrespeitada. A PM, que contou com apoio de várias viaturas no local, conseguiu tirar a chave da ignição. Na sequência, a equipe fez o teste de alcoolemia, que detectou 0,59 miligramas de álcool no sangue.

Em vistoria no carro, foi encontrada uma faca de caça e, em um compartimento interno, três munições de calibre .38. O homem disse que não tinha nenhum revólver e que havia recebido a faca de presente.

Ao ser informado da prisão por embriaguez a volante, o homem partiu com chutes e socos contra os policiais. Ele foi controlado, preso e algemado. Uma irmã do preso apareceu no local, dizendo ser advogada. Ela filmou a ação da PM, segundo o boletim de ocorrência. No entanto, o motorista foi conduzido e levado para a delegacia.

A vítima do acidente, uma mulher, foi encaminhada pelos socorristas com suspeita de fratura em uma das pernas. Ela era garupa da moto.

