Motorista acelera e atinge funcionário dos Correios em Apucarana

O trabalhador estava fora, ao lado da porta, foi atingido

Um funcionário dos Correios, de 52 anos, ficou ferido após ser atropelado em Apucarana no começo da tarde desta terça-feira (8). O homem, que estava trabalhando na região do Jardim Gramados, precisou ser levado para o Hospital da Providência. A Polícia Militar (PM) e os Bombeiros atenderam a ocorrência.

De acordo com a PM, a motorista estava estacionando o carro, na Rua Jaroslau Maistrovicz, porém, se atrapalhou com os pedais e acelerou ao invés de frear. O carro arrancou e bateu na lateral do veículo dos Correios. O trabalhador, que estava fora do veículo, ao lado da porta, foi atingido.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava consciente, porém, machucou a cabeça, a perna direita, além de sofrer escoriações nos braços. Ele foi levado para receber atendimentos médicos na Providência.

Outro acidente:

No início da tarde desta terça-feira (08), uma mulher, de 31 anos, ficou ferida após uma colisão na Rua Munhoz da Rocha, na área central do município de Apucarana, Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência.

Conforme informações, a motorista, que não foi identificada, dirigia uma moto quando teria batido na traseira de um Onix branco. O acidente ocorreu após o veículo parar para que um pedestre pudesse atravessar, na faixa de pedestre.

