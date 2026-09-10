Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CRIME

Motorista abastece R$ 200 e foge sem pagar em posto de Apucarana

Caso aconteceu na noite de quarta-feira em um estabelecimento localizado na Avenida Minas Gerais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista abastece R$ 200 e foge sem pagar em posto de Apucarana
Autor Confusão foi registrada em posto de combustíveis - Foto: Agência Brasil

Um motorista fugiu sem pagar a conta após abastecer R$ 200 em combustível na noite desta quarta-feira (9), em um posto localizado na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana.

-LEIA MAIS: Carro capota sob chuva na PR-444 em Apucarana e motorista fica ferido

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato do frentista à polícia, o condutor chegou ao estabelecimento em um veículo Volkswagen Gol, de cor prata, e pediu para encher o tanque com etanol. Assim que o serviço foi finalizado, o suspeito acelerou o carro e escapou do local, deixando o prejuízo para trás.

O crime foi registrado por volta das 23h20. O posto de combustíveis possui câmeras de segurança que filmaram toda a ação e as imagens devem auxiliar na identificação do veículo e do motorista. O vídeo não foi divulgado.

A equipe policial registrou a ocorrência e orientou o trabalhador sobre os procedimentos legais a serem seguidos para que o caso seja investigado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abastecer sem pagar Apucarana Crime Posto de gasolina segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV