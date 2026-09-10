Motorista abastece R$ 200 e foge sem pagar em posto de Apucarana

Caso aconteceu na noite de quarta-feira em um estabelecimento localizado na Avenida Minas Gerais

Um motorista fugiu sem pagar a conta após abastecer R$ 200 em combustível na noite desta quarta-feira (9), em um posto localizado na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana.

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De acordo com o relato do frentista à polícia, o condutor chegou ao estabelecimento em um veículo Volkswagen Gol, de cor prata, e pediu para encher o tanque com etanol. Assim que o serviço foi finalizado, o suspeito acelerou o carro e escapou do local, deixando o prejuízo para trás.

O crime foi registrado por volta das 23h20. O posto de combustíveis possui câmeras de segurança que filmaram toda a ação e as imagens devem auxiliar na identificação do veículo e do motorista. O vídeo não foi divulgado.

A equipe policial registrou a ocorrência e orientou o trabalhador sobre os procedimentos legais a serem seguidos para que o caso seja investigado.