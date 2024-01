Motorista abandona carro após sofrer acidente na BR-376 em Apucarana

Um condutor abandonou seu carro após sofrer um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (6), na BR-376, em Apucarana, no norte do Paraná. O veículo saiu da pista em trecho de curva acentuada no trevo de acesso ao Distrito do Pirapó e caiu na canaleta. A princípio, o motorista não teve ferimentos. Até às 7h40 o veículo continuava no local do acidente.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motociclista é atropelado e tem moto arrastada por carro em Arapongas

Segundo informações apuradas no local, o condutor seguia sentido Maringá/Apucarana quando provavelmente perdeu o controle da direção ao fazer a curva.

continua após publicidade

BR-376

A rodovia registrou outros dois acidentes na tarde de sexta-feira (5), por volta das 16h30, nos kms 307 e 309, trecho de Mauá da Serra conhecido como Serra do Cadeado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram atendidas ao mesmo tempo e dois caminhoneiros ficaram feridos.

Ainda segundo a corporação, o primeiro acidente, no km 309, envolveu uma colisão traseira entre dois caminhões - o veículo que atingiu na traseira do outro estava carregado de frutas. Clique aqui para ler a reportagem completa.



Siga o TNOnline no Google News