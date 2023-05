Motor de Fusca pega fogo em Apucarana e motorista recebe ajuda; veja

Da Redação

O motor de Fusca pegou fogo no centro de Apucarana, norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (3).Por sorte, um investigador da Polícia Civil e um trabalhador, que a reportagem ainda não conseguiu localizar, estavam por perto. A ocorrência chamou a atenção e um pedestre registrou o momento.

Pela gravação é possível perceber o motor pegando fogo. O investigador Nivaldo Machado Falleiros, ao perceber a fumaça, rapidamente pegou o extintor que havia na viatura e repassou para um homem, com a atitude dos dois, o incêndio foi controlado, danificando apenas o motor.

"Visualizei uma fumaça saindo do Fusca e já vi algumas umas pessoas correndo, elas abriram a tampa do motor e estava em chamas. Os carros novos não têm mais obrigatoriedade de ter o extintor, então já coloquei a mão embaixo do banco da viatura, peguei o extintor e antes de eu descer, um rapaz que deve trabalhar em uma das farmácias, muito rápido, esperto, atencioso, percebeu que eu estava com o extintor, correu até a viatura, pegou extintor, jogou as coisas que estava segurando e combateu as chamas", conta o policial civil. Veja: null - Vídeo por: Reprodução Nenhuma pessoa ficou ferida. "Fiquei muito feliz por estar no momento certo, na hora certa. Deus abençoou, deu tudo certo", finaliza.

A reportagem ainda não conseguiu localizar o trabalhador que combateu as chamas.

