Da Redação

Motor de carro pega fogo em Apucarana

Por volta das 7:40 desta terça-feira (03) o Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um incêndio registrado em um veículo na Rua Nicolau Kowalski em Apucarana.

continua após publicidade .

De acordo com os bombeiros, o incêndio estava concentrado apenas no motor do carro.

O fogo foi controlado por populares com o uso de extintores. Não houve feridos. Os bombeiros realizaram as orientações no local.