Motociclistas tirando 'racha' se acidentam na BR-369; Vídeo

Dois motociclistas de 27 e 33 anos, se acidentaram na tarde deste sábado (12) em Apucarana, nas proximidades do Bonezão, na BR-369 - saída para Arapongas. Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atenderam à ocorrência, as vítimas estavam entre cinco motos de baixa cilindrada e perderam o controle na via. Devido à velocidade eles se atropelaram e caíram para a lateral da pista.

Os dois caíram na canaleta que divide a pista indo e vindo no trecho movimentado da rodovia saindo de Apucarana. Segundo os próprios condutores disseram, eles seguiam 'tirando racha' com os colegas que os deixaram para trás quando aconteceu o acidente.

Foi o quarto acidente do dia, envolvendo motos na área de atuação da PRF de Apucarana. "Hoje é um dia que o bêbado está dirigindo", lamenta o policial.

A velocidade em que estavam fez que partes das motos batidas se espelhassem por cerca de cem metros depois que se descontrolaram.

As vítimas foram atendidas no local por socorristas do Siate e devido a fraturas importantes - a princípio com classificação de código dois, foram levados ao Hospital da Providência para avaliação médica.



Assista: