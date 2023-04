Motociclistas ficam feridos ao colidirem contra carro em Apucarana

Da Redação

Mais um acidente de trânsito foi registrado em Apucarana, norte do Paraná, na tarde deste sábado (8). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram chamadas para atender a ocorrência.

De acordo com as informações dos socorristas, houve uma colisão entre duas motos e um carro Ford Scort em um cruzamento entre a Rua Nova Ukrânia e Rua Saul Guimarães da Costa, no bairro da Igrejinha.

A corporação informou que os motociclistas transitavam pela via, quando bateram contra o veículo que saía de um estacionamento.

A batida deixou uma mulher e um homem, ambos de 19 anos, feridos. A motociclista atingiu o para-choque do automóvel, enquanto o rapaz bateu contra a porta.

Por conta do acidente, a jovem sofreu algumas escoriações e precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O homem, por sua vez, foi levado para o Hospital da Providência, pois existe a suspeita de fratura em um dos membros.

