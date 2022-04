Motociclistas de aplicativos fazem manifestação em Apucarana; veja

Da Redação

Os motociclistas de aplicativo de Apucarana fizeram desta terça-feira (29), um dia de manifestações no centro da cidade. os motoboys, que ainda não são organizados em associações ou sindicatos, fizeram um protesto nesta tarde pelas ruas centrais de Apucarana. Uma nova manifestação está sendo convocada para a noite desta terça-feira (29).

A manifestação dos motociclistas, que trabalham com aplicativos, chama atenção para o alto custo dos combustíveis e das condições de trabalho da categoria. Segundo os motociclistas, a mobilização é pelo aumento na taxa de entrega, que tem mínimo fixado em R$ 5,31, e tem inviabilizado a atividade, principalmente depois da alta dos combustíveis.

"O que a gente pede é que olhem por nós. Nós não temos seguro de vida, seguro da moto, manutenção da moto, é tudo por nossa conta", comenta a motoboy Fabiana Cristina Capobianco.

Milton Bruno de Souza, 26 anos, que trabalha com entregas para aplicativos há um ano, explica que os R$ 5,31 pagos por entrega, é o mesmo valor pago desde 2012.

APELO PÚBLICO

Os motociclistas circularam no anel central da cidade, com dezenas de motociclistas e um carro de som. O tempo todo chamavam a atenção da população sobre as condições de trabalho dos entregadores, já precária e que vem piorando com os sucessivos aumentos da gasolina, óleo de motor, pneus. "As pessoas não tem ideia de que rodamos em média mil quilômetros por semana, ou seja, temos que trocar o óleo da moto semanalmente. E isso custa pelo menos R$ 30 reais. Os pneus, que há um ano custavam R$ 100, estão mais de R$ 200. E os valores que nos pagam são os mesmos", desabafa Milton.

Durante a manifestação, os motociclistas fizeram um verdadeiro apelo para que as pessoas, usuárias de aplicativos, deem gorjetas como forma de ajudar a categoria. "É uma forma de nos ajudarem, de reconhecerem a importância de nosso trabalho", diz o motoboy.

E mesmo assim, quando os usuários de aplicativos dão gorjetas para os entregadores, alguns aplicativos ainda retêm parte da gorjeta como taxa de transferência para os motociclistas.

