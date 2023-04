Motociclista 'voa' após ser atingido por carro em Apucarana; vídeo

Da Redação

O jovem, de 21 anos, teve ferimentos moderados

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista "voa", após ser atingido por um carro na Rua Denhei Kanashiro, no Residencial Parque da Raposa, em Apucarana. O jovem, de 21 anos, ficou ferido. Assista no final da matéria.

Nas imagens é possível ver que o motociclista segue em direção à área central da cidade, quando é atingido por um GM/Classic de cor branca. O carro seguia pela mesma via, mas em direção contrária, quando invadiu a contramão. Com o forte impacto, o rapaz foi arremessado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por testemunhas e prestou socorro ao motociclista. O jovem teve ferimentos moderados e relatou dores nas costas e no tornozelo esquerdo. A condutora do GM/Classic não ficou ferida.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava policiamento na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Apucarana e também foi acionada pelos moradores da região. Ao chegar ao local do acidente, as autoridades prestaram as orientações necessárias aos envolvidos.

Vídeo por: tnonline

