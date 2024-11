Motociclista tenta fuga da PM e é flagrado com R$ 6,8 mil em dinheiro

Questionado sobre a origem do dinheiro, ele não soube responder.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, durante patrulhamento na Avenida Aviação, deu ordem de parada a um motociclista que acelerou ao perceber a viatura na manhã deste domingo (27).

Conduzindo uma Honda CG 150 Titan, o suspeito desobedeceu os sinais sonoros e luminosos de abordagem, fugindo em alta velocidade e avançando preferenciais. Durante a fuga, ele levou a mão à cintura diversas vezes, colocando em risco pedestres nas vias próximas.

O condutor perdeu o controle na Rua Max Wolff Filho, colidindo com o meio-fio e caindo. Ao receber nova ordem de parada, ele tentou correr em direção a uma área de mata, mas foi alcançado pela equipe policial.

Ele jogou um objeto no mato e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e spray de pimenta para contê-lo. Na sacola que ele havia dispensado, os policiais encontraram R$ 6.800 em dinheiro e um celular.

Após a identificação, constatou-se que o motociclista estava sem CNH e a moto com o licenciamento vencido. Questionado sobre a origem do dinheiro, ele não soube responder. A motocicleta foi removida ao pátio do Detran, e o suspeito, junto aos objetos, foi conduzido à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP) para providências.

