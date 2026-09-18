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APUCARANA

Motociclista tem parte de dedo arrancada após colisão com carro em Apucarana

O acidente aconteceu na Rua Talita Bresolin, em frente ao Supermercado Alvorada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista tem parte de dedo arrancada após colisão com carro em Apucarana
Autor O homem, que trabalha como entregador, estava sozinho na motocicleta - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Um motociclista de 27 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Titan 150 e um Ford Fiesta na tarde desta sexta-feira (18), em Apucarana (PR). A colisão aconteceu na Rua Talita Bresolin, em frente ao Supermercado Alvorada, no Jardim São Pedro, região da Igrejinha.

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📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

O homem, que trabalha como entregador, estava sozinho na motocicleta. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Providência.

Segundo as informações apuradas no local pelo TNOnline, o motociclista sofreu uma lesão no dedo mínimo da mão esquerda, perdendo totalmente ponta do dedo.

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O Fiesta era conduzido por uma mulher de 21 anos, que estava sozinha no carro. A Polícia Militar (PM) também esteve no local para atender à ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

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acidente de transito Apucarana colisão motocicleta Nota de acidente
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