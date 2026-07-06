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Motociclista sofre suspeita de fratura em acidente e é levado ao Hospital da Providência

Colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (6), em frente ao Materno Infantil

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 18:14:33 Editado em 06.07.2026, 18:14:29
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Motociclista sofre suspeita de fratura em acidente e é levado ao Hospital da Providência
Autor Homem deu entrada no Hospital da Providência neste sábado (11) - Foto: Divulgação

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem de 45 anos ferido na tarde desta segunda-feira (6), em Apucarana (PR). A colisão foi registrada na Rua Rio Branco, em frente ao Hospital da Providência Materno Infantil.

LEIA MAIS: Três pessoas da mesma família morrem durante batida entre carro e caminhão no PR

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Com o impacto da batida, o condutor da motocicleta sofreu lesões e precisou de atendimento médico imediato. Ele foi socorrido por uma equipe do Siate, pertencente ao Corpo de Bombeiros, apresentando suspeita de fratura no pé esquerdo.

Após receber os primeiros socorros ainda no local do acidente, a vítima foi estabilizada e encaminhada ao Hospital da Providência, onde passaria por exames e cuidados médicos mais detalhados. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão ou sobre o estado de saúde dos ocupantes do carro envolvido na ocorrência.

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acidente de transito Apucarana Atendimento Médico carro FRATURA motocicleta
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