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VILA NOVA

Motociclista sofre suspeita de fratura após forte batida em Apucarana

Acidente no cruzamento das ruas Marcílio Dias e Pedro Paczko mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros na noite de quarta (07)

Escrito por Da Redação
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Motociclista sofre suspeita de fratura após forte batida em Apucarana
Autor Acidente ocorreu na Vila Nova - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Um motociclista de 44 anos ficou ferido na noite desta quarta-feira (7) após se envolver em um acidente de trânsito em Apucarana (PR). A motocicleta, uma Honda CG 150 Titan, que ele pilotava colidiu contra um carro, Citroën C4, no bairro Vila Nova, próximo ao Colégio Agrícola.

LEIA MAIS: Novo acidente é registrado perto de rotatória onde motociclista morreu na Avenida Minas Gerais

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A batida aconteceu no cruzamento da Rua Marcílio Dias com a Rua Pedro Paczko. Com o impacto, o piloto precisou de atendimento médico emergencial. Por isso, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local do acidente. A vítima apresentou uma suspeita de fratura em, pelo menos, uma das pernas e foi estabilizada pela equipe. Na sequência, o homem foi encaminhado para o Hospital da Providência para passar por exames e receber tratamento médico.

O carro de passeio era ocupado por uma mulher que não ficou ferida.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar o boletim e regular o trânsito.

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acidente de transito Apucarana PR Honda CG 150 Titan motociclista ferido POLICIA MILITAR socorro médico
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