Motociclista sofre queda após ser fechado em Apucarana

Um motociclista de 34 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira (30) em Apucarana após sofrer uma queda. O acidente foi registrado na Rua Manoel pereira, na entrada do Núcleo Habitacional Afonso Camargo, nas proximidades do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC).

Ele foi atendido por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) com suspeita várias contusões pelo corpo e suspeita de luxação no membro superior.

O motociclista contou aos socorristas que foi fechado por outro veículo. Por isso, ele acabou se desequilibrando e sofrendo a queda.

A vítima foi encaminhada para atendimento no Hospital da Providência.

