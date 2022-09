Motociclista sofre grave acidente em Apucarana; veja o flagrante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um motociclista, de 42 anos, sofreu ferimentos graves no começo da noite deste sábado (24) após se envolver em um acidente em frente ao Clube Água Azul, na Rua José Ferragine, na Zona Norte de Apucarana.

continua após publicidade .

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender a vítima, que foi encaminhada para o Hospital da Providência. O condutor sofreu uma fratura exposta de fêmur. A garupa da moto saiu ilesa do acidente.

-LEIA MAIS: Homem é encontrado morto dentro de poço em Apucarana

continua após publicidade .

O condutor do Chevrolet Chevette, que também não se machucou, contou que um problema no carro ocasionou o acidente. Segundo ele, a motocicleta conduzia no sentido ao Residencial Solo Sagrado quando o carro entrou na rua, saindo de próximo da entrada do Água Azul, e atingiu a moto.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Veja:

null - Vídeo por: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News