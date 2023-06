Motociclista sofre fratura na perna após acidente em Apucarana

Um acidente de trânsito entre um veículo e uma moto deixou uma pessoa ferida na Avenida Minas Gerais em Apucarana no início da tarde desta terça-feira (20). A colisão ocorreu na saída para Curitiba, em trecho próximo ao Núcleo Habitacional Adriano Correia.

O condutor de uma Honda Biz foi fazer uma conversão para acessar uma empresa no sentido Apucarana/Curitiba, quando foi atingido por trás por um VW Bora. Com o impacto, segundo testemunhas, ele acabou arremessado na pista. Equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

O motociclista ficou ferido, com fratura exposta de fêmur. A idade dele não foi revelada. A Avenida Minas Gerais foi interditada para dar segurança ao trabalho dos socorristas. Os Bombeiros mandaram um caminhão e uma ambulância do Siate. O Sau encaminhou a ambulância avançada ao local.

A vítima perdeu muito sangue e foi encaminhada em estado grave para o Hospital da Providência. Além da fratura exposta, o motociclista sofreu várias escoriações pelo corpo. O motorista do Bora não sofreu ferimentos.

