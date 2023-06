Motociclista sofre fratura na clavícula após colisão em Apucarana

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um jovem, de 26 anos, ferido na noite dessa terça-feira (13) em Apucarana, norte do Paraná. A vítima, que pilotava uma Honda CG, colidiu contra uma moto, que era ocupada por um casal, na Rua Denhei Kanashiro, no Residencial Parque da Raposa. A ocorrência foi atendida pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas informaram que a batida entre as motos ocorreu quando elas transitavam no mesmo sentido. Segundo os bombeiros, o jovem sofreu escoriações e também uma possível fratura na clavícula. Ele foi encaminhado ao Hospital da Providência para receber o atendimento médico adequado.

O casal, por sua vez, foi atendido pelo Samu e recusou encaminhamento hospitalar.

