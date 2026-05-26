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JARDIM DIAMANTINA

Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro em Apucarana

Vítima apresentou perda momentânea de consciência e fratura no fêmur após batida na noite desta terça-feira (26)

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 22:00:00 Editado em 27.05.2026, 07:45:47
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Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro em Apucarana
Autor O Siate foi acionado para atender a ocorrência - Foto: Louan Brasileiro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (26), no bairro Jardim Diamantina, em Apucarana (PR). A colisão, que envolveu uma motocicleta Honda Titan e um carro Fiat Palio, aconteceu na rua Piratininga, no trecho localizado entre o pátio de máquinas e o Centro da Juventude.

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A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local da batida, pela equipe do suporte avançado do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

De acordo com os socorristas, o homem estava bastante agitado no momento do resgate e queixava-se de fortes dores nas pernas. Devido à gravidade do impacto, o motociclista sofreu uma fratura exposta no fêmur e chegou a apresentar perda momentânea de consciência antes de ser estabilizado e encaminhado para o atendimento médico hospitalar.

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