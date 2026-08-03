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ACIDENTE

Motociclista sofre fratura exposta após colisão com caminhonete no centro de Apucarana

Batida envolveu uma Toyota Hilux e uma Honda 160 no cruzamento das ruas Clóvis da Fonseca e Munhoz da Rocha

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 11:49:37 Editado em 03.08.2026, 11:49:24
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Motociclista sofre fratura exposta após colisão com caminhonete no centro de Apucarana
Autor Acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (03) - Foto: Lis Kato/TNOnline

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta Honda 160 deixou um homem de 43 anos com fratura exposta esquerda no final da manhã desta segunda-feira (03), por volta das 11 horas. A batida aconteceu no cruzamento entre a Rua Clóvis da Fonseca e a Rua Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana.

📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (03) em Apucarana e região

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Com o impacto da colisão, que atingiu a parte frontal da caminhonete, o motociclista sofreu ferimentos moderados. As causas e a dinâmica exata do acidente não foram detalhadas no local e serão apuradas pelos órgãos competentes.

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O condutor da caminhonete, de 58 anos, não sofreu ferimentos. Já o motociclista recebeu os primeiros atendimentos das equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhado ao Hospital da Providência.

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A Polícia Militar esteve presente na cena para registrar o boletim de ocorrência e orientar o tráfego na região.

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    Foto: Autor: Lis Kato/TNOnline
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    Foto: Autor: Lis Kato/TNOnline


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