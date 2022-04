Da Redação

Motociclista sofre fratura após colisão na Av. Minas Gerais

Um motociclista, de 36 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente no início da tarde desta quarta-feira (27), na Avenida Minas Gerais, no bairro Vila Nova, em Apucarana.

De acordo com testemunhas, uma caminhonete tentou realizar uma conversão à esquerda para entrar, a princípio, em uma oficina, porém, aconteceu a batida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital da Providência.

Conforme as informações iniciais, o homem sofreu uma fratura em uma das pernas. Atualização: às 15h20, a condutora do veículo entrou em contato com a redação do TNOnline, e informou que ela tomou todos os cuidados necessários para realizar a conversão, porém, o motociclista surgiu e atingiu a lateral do carro, ele estaria em uma velocidade acima da permitida no local.

