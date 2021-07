Da Redação

Motociclista sofre ferimentos após colisão com táxi

Na manhã desta terça-feira (27), um motociclista ficou ferido em uma colisão com um táxi que ocorreu na equina da Rua Ítalo Ado, com a Rua Dom Armando Lombardi, em Apucarana.

continua após publicidade .

Conforme informações do taxista, ele cruzava a Rua Armando Lombardi, quando o motociclista, que vinha do Jaboti, subiu sentido área central da cidade e os dois colidiram. Ele disse que não viu a moto e por isso, o acidente aconteceu.

O motociclista sofreu ferimentos leves, mas de acordo com a equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele estava consciente, foi mobilizado e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Por conta da forte chuva, a vítima foi atendida dentro da ambulância do Samu.