Motociclista sofre ferimentos após colidir com carro na Avenida Irati

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito em Apucarana. A batida envolveu um veículo Ford Ka e uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS. A colisão aconteceu na Avenida Irati, área central da cidade, por volta das 20 horas.

Conforme a Polícia Militar (PM), a colisão aconteceu quando o veículo Ford Ka, que estava na Avenida Irati sentido centro bairro, conduzido por uma mulher, foi realizar uma conversão à esquerda e acabou colidindo com uma motocicleta conduzida por um rapaz, que também seguia na mesma via e no mesmo sentido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender o motociclista, que sofreu escoriações e ferimentos leves. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

Foi feito o teste de etilômetro na motorista, no qual não apresentou ingestão de bebidas alcoólicas. Devido à ausência de restrições administrativas nos veículos, eles foram liberados no local.

A PM confeccionou um boletim de acidente de trânsito. A Guarda Civil Municipal de Apucarana também atendeu à ocorrência.

