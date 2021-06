Motociclista sofre ferimentos após batida em Apucarana; veja

Continua após publicidade

Um acidente entre moto e carro foi registrado na tarde desta quarta-feira (30), em Apucarana. Um jovem de 20 anos ficou ferido. Os Bombeiros foram chamados.

Conforme os socorristas, o rapaz que conduzia a moto sofreu ferimentos pelo corpo e uma suspeita de fratura. Ele foi levado para o Hospital da Providência.

O motorista do carro, um Uno, não ficou ferido. As causas da batida serão apuradas. O acidente aconteceu no Residencial Cazarin no cruzamento das Ruas José Ramos de Oliveira com a Paraná.

O conduto do carro reclamou da falta de sinalização no local. O motorista do Uno, Gustavo Valero de 44 anos contou como o acidente aconteceu. Veja:

tnonline