Motociclista sofre acidente em Apucarana e foge a pé

Um acidente entre moto e carro foi registrado na tarde desta segunda-feira (20), no cruzamento das ruas João Sampaio e Herculano Amorim Galvão no Jardim Morada do Sol em Apucarana. O que chama atenção, é que o motociclista, mesmo ferido, saiu correndo do local da batida.

Testemunhas contaram que o motociclista teria cruzado a preferencial, ele estava na Rua Herculano Amorim Galvão, após a batida, ele foi arremessado ao chão, chegou a ficar desacordado, porém, ao retomar a consciência, levantou e saiu correndo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o rapaz não foi encontrado.

Ainda de acordo com testemunhas, o tênis e a carteira do motociclista ficaram para trás. O homem teria 26 anos. O motorista do carro não ficou ferido, mas como a batida foi muito forte, o veículo ficou bastante danificado.

A Polícia Militar (PM) foi chamada. Em breve mais informações.