Motociclista sofre acidente ao tentar desviar de carro

No começo da manhã desta quinta-feira (6), um motociclista, de 31 anos, estava descendo a Rua João Antônio Braga Cortes, localizada próximo ao Country Club, de Apucarana, quando foi desviar de um carro que estava dando ré, e possivelmente saindo da garagem de casa e acabou atingindo outro veículo.

No entanto, ao desviar, o homem acertou um outro carro, perdeu o equilíbrio e caindo na rua. Conforme informações da equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, ele sofreu contusões e escoriações.

O homem foi encaminhado pelos bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana.

