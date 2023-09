Motociclista sem noção sobe na calçada e assusta pedestres no centro

A Polícia Militar (PM), de Apucarana (PR), está procurando um motociclista que está assustando pedestres e comerciantes no centro da cidade.

Na tarde desta quarta-feira (6), o rapaz foi flagrado em uma moto vermelha na região da Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo), promovendo uma série de manobras irregulares. Sem placa e sem usar capacete, o motociclista subiu na calçada e fugiu pela contramão, colocando em risco as pessoas.

No momento, o ponto de ônibus estava lotado. O TNOnline conversou com comerciantes, que ficaram assustados com a presença do motociclista, que estava sendo perseguido por viaturas da PM.

Ele teria cometido a mesma infração em oportunidades nos últimos 15 dias em outras regiões do centro. Uma equipe da Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Rocam) está em diligências para tentar localizar o suspeito.