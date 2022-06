Motociclista sem habilitação surta e é preso por desacato e ameaças

Da Redação

Inconformado com a ação policial, um motociclista sem habilitação e conduzindo uma motocicleta com pendências administrativas, acabou preso por desacato e ameaças à equipe da Polícia Militar. O rapaz foi abordado durante operação de rotina de fiscalização na região do Loteamento Sanches dos Santos, na tarde deste domingo (26).

Ao fazer uma atividade de fiscalização, supervisão, controle e coordenação nas imediações da rua Geraldo Vianna da Cunha, no bairro, a equipe percebeu um motociclista que saiu de um terreno para adentrar a via. Pelo tipo físico, a equipe suspeito que o condutor podia ser um menor e fez a abordagem.

Porém, o condutor, que era maior, não tinha habilitação e, durante a verificação no sistema, apurou-se que o veículo estava com débitos e que, por isso, seria recolhido ao pátio. Conforme o relatório da PM, durante os procedimentos para recolhimento da motocicleta, o rapaz passou a agir de forma exaltada e teria desobedecido, seguidas vezes, as ordens para que se mantivesse afastado.

A equipe solicitou apoio e novamente o rapaz agiu de forma exaltada ao ser abordado para revista pessoal e passou a xingar os policiais, usando uma série de palavrões. O apoio precisou usar spray de pimenta para afastar e conter o rapaz e colocá-lo no camburão da polícia.

O motociclista, no entanto, teria continuado a manifestar inconformismo com a ação policial, chutando o interior da viatura, provocando danos em partes do camburão.

Em dado momento, por solicitação do motociclista, foi aberta uma brecha no porta-malas para ventilar o detido, momento em que, aproveitando da boa fé dos policiais, o rapaz tentou se evadir do camburão empurrando com a perna a tampa do porta-malas.

Conduzido à delegacia, o motociclista ainda fez uma série de ameaças aos policiais, dizendo que iria "pegar os policiais na porrada, na quebrada". O indivíduo foi entregue na delegacia da 17ª Subdivisão Policial para as medidas cabíveis.