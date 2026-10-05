Motociclista sem CNH foge da PM, cai em curva e deixa passageira ferida

Uma tentativa de evitar uma abordagem da Polícia Militar terminou em acidente na madrugada desta segunda-feira (5), no bairro Vila Regina, em Apucarana (PR). Um motociclista que não possuía habilitação perdeu o controle da direção do veículo durante a fuga, provocando a queda de sua companheira, que estava na garupa.

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O incidente foi registrado pouco depois das 2h da manhã, na Rua Natividade. De acordo com o relatório policial, a equipe realizava um patrulhamento de rotina quando o condutor da moto acelerou bruscamente ao notar a viatura. Os policiais iniciaram uma perseguição, mas o homem não conseguiu fazer uma curva da via e acabou tombando o veículo sobre a calçada.

O piloto não sofreu machucados aparentes na queda. No entanto, o peso da motocicleta caiu sobre a perna da passageira. Uma equipe de socorristas foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local, encaminhando a mulher para uma unidade de saúde para avaliação médica. O companheiro foi liberado para acompanhá-la no hospital.

Durante o registro da ocorrência, as autoridades confirmaram que o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante da situação, foram aplicadas as multas de trânsito cabíveis. Como a motocicleta estava com a documentação em dia, ela foi entregue a um amigo do motociclista, que era habilitado e ficou responsável por retirá-la do local.