Motociclista se acidente e foge da polícia em Apucarana

Na noite deste sábado (23), por volta das 20h, um motociclista se acidentou, mas conseguiu fugir de uma abordagem da Polícia Militar (PM) em Apucarana.

De acordo com a PM, a abordagem seria feita após o condutor da moto mostrar preocupação com a presença da viatura, parada no sinal vermelho. Ao dar voz de abordagem, a fuga se iniciou na Avenida Curitiba.

O condutor, segundo a polícia, seguiu sentido à praça do redondo. Em alta velocidade, ele jogou a motocicleta em direção a pedestres e veículos. Pela área central da cidade, entrou na contramão e subiu nas calçadas.

O motociclista continuou em fuga até sofrer uma queda na Rua Canadá, no Jardim Diamantina. Segundo a equipe policial, ele saiu rolando e levantou com a mão na cintura, insinuando que estava armado. O suspeito correu em direção ao matagal, no final da rua, sendo acompanhado por um período, no entanto, foi perdido de vista.

A motocicleta, uma Honda XRE, e o celular do suspeito, que caiu durante a fuga, foram apreendidos pela polícia, que foi informada sobre a identificação do suspeito por populares.

