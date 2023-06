Motociclista quebra o pé em acidente envolvendo carro em Apucarana

Um motociclista de 47 anos quebrou o pé em um acidente registrado no início da manhã desta quarta-feira (21), na Rua Campos Sales esquina com a Rua Emílio de Menezes, no Jardim Trabalhista, em Apucarana. O acidente envolveu uma motocicleta e um veículo Fiat/Uno.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Carro estraga enquanto mãe leva filha à UPA e policiais "salvam o dia"

De acordo com informações colhidas no local, a motocicleta e carro trafegavam no mesmo sentido, o acidente ocorreu quando o condutor do carro realizou uma conversão e, ao mesmo tempo, o motociclista realizava uma ultrapassagem. A moto atingiu a lateral do carro acertando o para-choque.



continua após publicidade

O motociclista foi encaminhado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), ao hospital da Providência com escoriações pelo corpo e uma fratura no pé. O condutor do carro não sofreu ferimentos.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Siga o TNOnline no Google News