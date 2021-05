Motociclista que realizava entrega sofre acidente; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um motociclista bateu contra um Ford Fiesta. O acidente aconteceu na avenida Aviação em Apucarana neste sábado (17), por volta das 21h30.

Ele iria realizar uma entrega e acabou batendo no carro que saía do estacionamento.

Com a força da batida, chegou quebrar o para-brisas do carro e amassou a porta do motorista, que não se machucou.

A vítima foi atendida pelo Siate e encaminhada para avaliação médica. As causas serão apuradas.