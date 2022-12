Motociclista que morreu em acidente no Contorno Sul é identificado

Da Redação

Pedro Lucas Feliciano.

O motociclista de 20 anos, que morreu após se envolver em acidente com um carro, na noite deste sábado (17), na BR-376, região do contorno sul, em Apucarana, norte do Paraná, foi identificado, trata-se de Pedro Lucas Feliciano.

Conforme informações apuradas junto à 17ª Subdivisão Policial (SDP), o corpo da vítima foi arrastado por aproximadamente 150 metros até o motorista parar e constatar que havia uma pessoa embaixo do carro.

Segundo a polícia, tudo indica que o motociclista sofreu uma queda na pista e foi atropelado na sequência.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre na segunda-feira (19), as 11 horas no Cemitério de Municipal de Califórnia.

Na internet, a Paróquia Cristo Sacerdote, da qual o jovem pertencia, lamentou a morte dele. Muitos amigos também estão fazendo homenagens.









