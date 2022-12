Motociclista que morreu em acidente no contorno era morador do Pirapó

Da Redação

Elson Batista Gonçalves, 40 anos, era morador do Pirapó

A Polícia Civil de Apucarana confirmou na manhã desta quinta-feira (01) a identidade do motociclista que morreu em acidente no Contorno Norte de Apucarana, no início da noite. É Elson Batista Gonçalves, de 40 anos. Segundo informações de amigos e familiares, ele era casado e morava no distrito do Pirapó, em Apucarana.

O acidente foi na PR 170, no Contorno Norte, por volta das 18h30. Elson conduzia uma motocicleta num trecho de pista simples quando se envolveu no acidente com um caminhão. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para sinalizar o trânsito, que chegou a ser interrompido durante o atendimento da ocorrência.

Nas redes sociais, diversos amigos e familiares se manifestaram, lamentando a tragédia ocorrida.

O boletim da Polícia registra o caso como abalroamento lateral. No km 115 da PR 170. A honda CG 125 conduzida por Elson, um caminhão conduzido por um homem de 44 anos e uma caminhonete, conduzida por um homem de 50 anos, seguiam pelo contorno em direção ao entroncamento da BR 369 a Novo Itacolomi. No Km 115 ocorreu o acidente.



Os dois motoristas não ficaram feridos no acidente. Eles foram identificados e também fizeram testes de etilômetro, sem ocorrência.







