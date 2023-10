Motociclista perde parte do pé após acidente com ônibus em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista de 59 anos perdeu parte do pé ao bater frontalmente contra um ônibus do transporte coletivo em Apucarana, norte do Paraná. A batida aconteceu na tarde desta terça-feira (10) na Rua Urânio, na Vila São Carlos. Veja o vídeo abaixo

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram ao local para atender a vítima, que estava inconsciente durante o início do atendimento, de acordo com os socorristas.

Ainda segundo os socorristas, o homem perdeu parte do pé e teve contusões nas regiões da cabeça, joelho e tórax. Já consciente, ele foi encaminhado com ferimento considerado grave ao Hospital da Providência.

Nenhum ocupante do coletivo se feriu. Uma equipe da Polícia Militar também esteve na ocorrência e registrou um boletim de acidente. A causa da batida é apurada.

