Motociclista morto em acidente será sepultado em Califórnia

O motociclista de 41 anos que morreu na tarde deste domingo (5), em Apucarana, após bater na lateral de uma caminhonete F-75, modelo Rural, foi identificado como Marcelo André Michellon. Ele será sepultado nesta segunda-feira (6), às 17 horas, no Cemitério de Califórnia, conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

O acidente ocorreu por volta das 17 horas, na rua Cristiano Kussmaull, na região do Residencial Interlagos. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, onde fez os levantamentos iniciais. O Samu também chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu antes da chegada do socorro. Os dois veículos trafegavam na mesma via, nas proximidades do canil municipal.

Familiares e amigos lamentam a morte de Marcelo através das redes sociais:

"Não estou acreditando nisso nunca mais vou ter, nunca mais vou ouvir você. Eu era sua filha postiça. Como isso aconteceu logo com você? Que Deus te receba com os braços abertos, nosso eterno Marcelo".

