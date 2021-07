Da Redação

Motociclista morto em acidente em Apucarana é identificado

A vítima fatal do acidente de moto ocorrido no final da tarde desta sexta-feira (30) foi identificada como Adenilson Gomes, de 41 anos.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista teria perdido o controle da direção, subiu na calçada, bateu contra um poste e em seguida contra uma árvore. A motocicleta parou a 56 metros do local do impacto e o corpo do motociclista caiu a 16 metros do local da batida. A motocicleta era uma Honda CBR 600 RR.

O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, próximo do Supermercado Mufatto, em Apucarana.

continua após publicidade .

Socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas Adenilson teve morte instantânea. O corpo foi encaminhado ao IML de Apucarana.

Câmeras de segurança flagraram o momento da batida. Veja.