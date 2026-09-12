Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

A vítima conduzia uma Honda CG 150 Titan, que colidiu contra uma Chevrolet Tracker, por volta das 8h40

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (12) deixou um homem de 36 anos morto na Avenida Governador Roberto da Silveira, próximo à Madeireira Oliveira, em Apucarana (PR). A vítima conduzia uma Honda CG 150 Titan, que colidiu contra uma Chevrolet Tracker, por volta das 8h40.

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Equipes do Samu, Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas o motociclista já estava em óbito. A vítima ainda não foi identificada. O motorista da Tracker não ficou ferido.

O local foi isolado e o trânsito segue parcial na área do acidente. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana e a Polícia Militar (PM) estão presentes na ocorrência para prestar apoio.

As autoridades aguardam a chegada da Polícia Científica para recolher o corpo da vítima. A causa do acidente será apurada pelo órgão competente.