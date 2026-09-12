Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
FATALIDADE

Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

A vítima conduzia uma Honda CG 150 Titan, que colidiu contra uma Chevrolet Tracker, por volta das 8h40

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana
Autor A causa do acidente será apurada pelo órgão competente - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Um grave acidente registrado na manhã deste sábado (12) deixou um homem de 36 anos morto na Avenida Governador Roberto da Silveira, próximo à Madeireira Oliveira, em Apucarana (PR). A vítima conduzia uma Honda CG 150 Titan, que colidiu contra uma Chevrolet Tracker, por volta das 8h40.

📰 LEIA MAIS: Suspeito é preso após ameaçar irmã de morte e destruir casa em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Equipes do Samu, Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas o motociclista já estava em óbito. A vítima ainda não foi identificada. O motorista da Tracker não ficou ferido.

O local foi isolado e o trânsito segue parcial na área do acidente. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana e a Polícia Militar (PM) estão presentes na ocorrência para prestar apoio.

As autoridades aguardam a chegada da Polícia Científica para recolher o corpo da vítima. A causa do acidente será apurada pelo órgão competente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana colisão motociclista transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV