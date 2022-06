Motociclista morre ao bater em caminhonete, no Interlagos

Da Redação

Um motociclista de 40 anos morreu na tarde deste domingo (05), em Apucarana, quando bateu na lateral de uma caminhonete antiga, uma F-75 modelo Rural. O acidente foi por volta das 17 horas, na rua Cristiano Kussmaull, na região do Residencial Interlagos.

continua após publicidade .

A Polícia Militar atendeu a ocorrência, onde fez os levantamentos iniciais. O Samu também chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu antes da chegada do socorro. Os dois veículos trafegavam na mesma via, nas proximidades do canil municipal.

Segundo o motorista da Rural relatou aos policiais que atenderam a ocorrência, ele estava subindo o trecho da rua, sentido centro e o motociclista descia, fazendo sentido contrário, em direção ao contorno sul. O condutor relata que o motociclista teria perdido o controle da moto e veio na direção da Rural, batendo na lateral traseira. Com a pancada, a caminhonete chegou a rodar na pista.

continua após publicidade .