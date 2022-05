Motociclista morre ao bater contra Uno em Apucarana

Da Redação

Um motociclista, de 44 anos, morreu após bater contra um Uno em Apucarana, na noite desta quinta-feira (19). O acidente aconteceu próximo do viaduto do Núcleo João Paulo, no Km 207 da BR-369, por volta das 20h. O motorista do carro teria invadido a preferencial, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a PRF, o condutor invadiu a contramão de direção e veio a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pelo homem, de 44 anos, ele foi socorrido com vida pelo resgate médico porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no interior da ambulância.

O condutor, de 47 anos, recusou teste etilômetro, sendo encaminhado à Polícia Civil para os devidos trâmites legais. Ficará a cargo da PRF o registro da ocorrência criminal e confecção do Boletim de Acidente de Trânsito. O nome do homem ainda não foi revelado.