Motociclista machuca o ombro após acidente em Apucarana

Da Redação

Um motociclista, de 49 anos, sofreu uma luxação no ombro direito após acidente em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (1). A colisão aconteceu entre as Ruas Osório Ribas de Paula e Ítalo Ado Fontanini, próximo do Colégio Nilo Cairo, no centro da cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

continua após publicidade .

Conforme testemunhas, um carro teria cruzado a preferencial do motociclista, que foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital da Providência. A motorista do veículo ficou no local e prestou socorro à vítima.

A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência e orientou o trânsito. Outro acidente:

continua após publicidade .

Entregador de gás sofre queda de moto em Apucarana

Um entregador de gás, de 59 anos, sofreu uma queda da moto que conduzia na entrada do Núcleo Adriano Correia, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 10h30 desta quarta-feira (1). O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, SIATE, do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

Conforme os socorristas, o trabalhador sofreu algumas escoriações e contusão na perna. O entregador foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O homem chegava no bairro para realizar uma entrega de gás, porém, o acidente aconteceu.

A pista está molhada e bastante escorregadia.