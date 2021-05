Motociclista machuca joelho em colisão com carro

Continua após publicidade

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta segunda-feira (24) na Rua Grande Alexandre em Apucarana.

Segundo o motorista do carro ele foi fazer uma conversão à esquerda, e o sol atrapalhou sua visão, não percebendo a moto.

O motociclista de 50 anos, sofreu ferimentos leves no joelho e foi encaminhado para a UPA.

O morador do bairro Ricardo Araújo dos reis, 28 anos que passava pelo local no momento do acidente, falou com a nossa equipe sobre o cruzamento, ele contou que é bastante perigoso e falta sinalização. Assista

