Motociclista fratura perna em batida com caminhão em Apucarana

Na tarde deste domingo (7), um acidente foi registrado na Estrada Sebastião Piassa, em Apucarana sentido ao município de Rio Bom, próximo a entrada do Bilote. Uma motocicleta colidiu frontalmente com um caminhão após o condutor perder o controle do veículo em uma curva. A vítima, que sofreu uma fratura na perna, foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Providência.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 para prestar os primeiros socorros. De acordo com o Soldado Batista, que atuou no resgate, a equipe de socorristas encontrou o motociclista caído logo à frente do veículo de carga.

"Ao deslocar com a auto ambulância para o local, nós encontramos uma vítima, deitada ali à frente do caminhão em decúbito dorsal. A mesma relatava muita dor no joelho", detalhou o militar.

Durante os primeiros atendimentos, a equipe confirmou a natureza dos ferimentos e aplicou os protocolos de trauma para garantir a segurança do transporte da vítima.

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"Ao ser feita a abordagem e avaliação primária para ver todos outros, as outras lesões, foi constatado que somente tinha a fratura mesmo e algumas escoriações. Devido a isso, fizemos a imobilização ali da fratura e também a imobilização em tábua rígida e colar cervical como protocolo para evitar qualquer outro agravante, eh, em relação a uma possível lesão medular, alguma coisa assim", explicou o Soldado Batista.

As causas do acidente foram relatadas de forma preliminar por testemunhas que presenciaram a batida. "Pelo que foi informado por populares que estavam no local, ele perdeu o controle da moto ao realizar a curva e acabou colidindo frontalmente com o caminhão", afirmou o bombeiro.

Apesar das dúvidas iniciais no local sobre a presença de um segundo ocupante na motocicleta, as equipes de resgate confirmaram o atendimento a apenas uma pessoa. "Não foi nos informado no local se ele tinha um garupa ou não, mas tinha um parente dentro do local que também o acompanhou até o Hospital da Providência", concluiu o soldado. A identidade da vítima e o seu estado de saúde atualizado não foram divulgados até o fechamento desta reportagem.