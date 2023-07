Motociclista foge por 'três cidades' e dá trabalho para a PM; entenda

Um motociclista, de 28 anos, mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) após ser acusado de ameaça e agressão, em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O homem fugiu e iniciou uma perseguição depois de ser abordado pelas autoridades, mas foi preso e encaminhado à Delegacia.

Tudo começou quando os PMs foram acionados por um homem, de 44 anos, na manhã deste domingo (16). Segundo relato da vítima, ele vem sendo ameaçado pelo suspeito. Por volta das 9h50, ele saiu de casa e percebeu que estaria sendo seguido. O suspeito deu um chute no veículo da vítima e fugiu.

As autoridades, sabendo onde o suspeito possivelmente estaria, foram atrás dele. Ao darem voz de abordagem, no entanto, o motociclista fugiu e foram necessárias várias equipes da PM para efetuar a prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito saiu de Jandaia do Sul sentido a Cambira. Logo depois, ele seguiu rumo ao Distrito do Pirapó, em Apucarana, e ainda não acatava as ordens de parada dos policiais. Retornando para Jandaia do Sul, o motociclista foi interceptado por viaturas que prestavam apoio à ocorrência.

Segundo informações da PMPR, o homem estava alterado e resistiu à prisão com empurrões contra os militares. Foi necessário uso de força moderada contra o suspeito e, em seguida, ele foi algemado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para providências cabíveis.

