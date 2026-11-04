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Motociclista foge da polícia, cai em barranco e desaparece em mata em Apucarana

Veículo acumulava irregularidades há mais de uma década e foi apreendido após perseguição em alta velocidade no Jardim América

Escrito por Da Redação
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Motociclista foge da polícia, cai em barranco e desaparece em mata em Apucarana
Autor Moto foi apreendida, mas suspeito conseguiu fugir da polícia - Foto: Reprodução

Na madrugada desta quarta-feira (4), um homem conseguiu escapar de uma abordagem policial após uma intensa perseguição que começou nas ruas de Apucarana e terminou na região da mata do Japira. O suspeito abandonou a motocicleta que conduzia após sofrer uma queda e fugiu a pé pelo matagal, não sendo localizado pelas autoridades.

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A ocorrência teve início quando policiais da Rocam faziam um patrulhamento de rotina pela Avenida Central do Paraná e notaram o condutor trafegando no sentido contrário. Ao perceber a presença das viaturas, ele tentou esconder o rosto, o que levantou suspeitas e motivou a tentativa de abordagem.

Com os sinais sonoros e luminosos ligados, a polícia tentou parar o motociclista, que ignorou a ordem e acelerou. Durante o trajeto, o homem dirigiu em alta velocidade de forma perigosa, desrespeitou diversos cruzamentos e colocou pedestres em risco.

Percebendo que seria alcançado pelas ruas da cidade, o suspeito seguiu em direção à área verde do município. No local, ele perdeu o controle da direção, escorregou na lama e desceu por uma ribanceira com o veículo. Mesmo após a queda, ele levantou e correu para dentro da mata fechada, segurando a todo momento um objeto não identificado na linha da cintura.

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A polícia montou um cerco na região com o apoio de outras viaturas para tentar capturá-lo. O homem chegou a ser visto por uma das equipes saindo da vegetação, mas recuou logo em seguida para a parte densa da floresta. Após um período de buscas, as equipes encerraram a operação sem encontrá-lo.

A motocicleta vermelha utilizada na fuga foi apreendida. Segundo o registro policial, o veículo possui placas da cidade de Faxinal e acumula irregularidades na documentação desde o ano de 2013, sendo recolhido ao pátio do batalhão local. As multas de trânsito referentes às infrações cometidas durante a fuga também foram registradas.

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