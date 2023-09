Motociclista fica gravemente ferido após acidente em Apucarana

Um homem ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na noite desta terça-feira (05), no cruzamento das ruas Carlos Massey e São José, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, região norte de Apucarana. O acidente envolveu um veículo Citröen Xsara Picasso e uma motoneta Sundown Web.

Conforme o condutor do carro, ele trafegava pela Rua São José quando aconteceu a colisão transversal com a moto, que segundo ele teria avançado a via preferencial. Com o impacto da batida, dois veículos foram atingidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado e encaminhou o motociclista com ferimentos graves para o hospital da providência. O corpo de bombeiros também atendeu a ocorrência.

A Polícia Militar (PM) realizou o teste de etilômetro no condutor do veículo que deu negativo. A motoneta estava com débitos pendentes e foi levada ao pátio da Polícia Militar.

